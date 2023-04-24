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Сегодня, 14:45

Тарханов: «Если при немцах на поле творилось черт-те что, то теперь «Локо» играет в понятный футбол»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» оценил игру «Локомотива» во второй половине сезона.

— Что изменилось в «Локо» с приходом Галактионова?

— Если при немцах на поле творилось черт-те что, то теперь «Локомотив» играет в понятный футбол. Организованный, комбинационный. Чувствуется игровая дисциплина. Ребята раскрепостились, к тому же прекрасно готовы физически. Ну и конечно, нужно отметить качественную селекцию. Дзюба, Глушенков и Пиняев — это реальное усиление. Артем особенно хорош. И забивает, и отдает. Если бы не он, сегодня у «Локомотива» было бы намного меньше очков.

— В следующем сезоне с таким составом команда сможет побороться за медали?

— Наверняка. Главное — летом укрепить оборону. Как центр, так и фланги.

«Локомотив» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 29 очков за 24 тура.

Полное интервью с Александром Тархановым читайте на сайте «СЭ»

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
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Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
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Илья Кутепов

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 9 1 5
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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