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Александр Соболев продлил контракт со «Спартаком»

19:55
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Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Соболев продлил контракт со «Спартаком». Соглашение заключено на улучшенных условиях.

За «Спартак» 24-летний форвард выступает с 2020 года, куда перешел из «Крыльев Советов». В составе московской команды он провел 42 матча во всех турнирах и забил 19 мячей.

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