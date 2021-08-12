Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Соболев продлил контракт со «Спартаком». Соглашение заключено на улучшенных условиях.

За «Спартак» 24-летний форвард выступает с 2020 года, куда перешел из «Крыльев Советов». В составе московской команды он провел 42 матча во всех турнирах и забил 19 мячей.