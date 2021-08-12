Новичок «Динамо» Макаров рассказал об адаптации в московском клубе

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал, как удается адаптироваться в московском клубе.

«В «Динамо» все хорошо. Адаптация прошла отлично, — сказал Макаров «СЭ». — Мне все нравится. Хороший клуб с хорошей базой. Есть все условия для футбольного роста. Я с первого матча влился в команду. Со всеми постепенно знакомлюсь, общаюсь. С ребятами со сборной ближе, конечно. Мы были знакомы заочно.

Надеюсь, что все будет продолжаться. В дебютном матче против ЦСКА судьба была на нашей стороне. Поэтому удалось выйти и принести пользу».

23-летний полузащитник перешел в «Динамо» из «Рубина» 6 августа.