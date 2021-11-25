Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил награду «За образцовое поведение и храбрость» от Европейского комитета Фэйр Плей, сообщает пресс-служба РФС.

Футболист получил награду за то, что оказал первую помощь игроку «Ахмата» Зорану Нижичу летом 2020 года. В той игре хорват потерял сознание после удара мячом. Соболев перевернул игрока на бок и вытащил ему язык.