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Александр Соболев получил награду «За образцовое поведение и храбрость»

Соболев получил награду от Европейского комитета Фэйр Плей
16:31
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил награду «За образцовое поведение и храбрость» от Европейского комитета Фэйр Плей, сообщает пресс-служба РФС.

Футболист получил награду за то, что оказал первую помощь игроку «Ахмата» Зорану Нижичу летом 2020 года. В той игре хорват потерял сознание после удара мячом. Соболев перевернул игрока на бок и вытащил ему язык.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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