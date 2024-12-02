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Сегодня, 14:30

Шикунов: «Если бы «Спартак» купил Кордобу, Угальде играл бы на фланге и не забил бы 14 мячей»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что, если бы красно-белые летом купили форварда «Краснодара» Кордобу, нападающий москвичей Манфред Угальде, который уже забил 14 голов в сезоне, ушел бы в тень.

— Многие критиковали «Спартак» за отказ от покупки Кордобы.

— Так вот если бы «Спартак» взял Кордобу, мы бы потеряли Угальде!

— Думаете?

— Угальде играл бы где-то на фланге. Разве забил бы он тогда 14 мячей? И это только за первую часть чемпионата! Фантастический показатель. У нас редко кто столько забивает. Давно уже не видно новых Вагнер Лав, Веретенниковых, Павлюченко... Дай бог, чтобы Угальде повторил их показатели, приблизился к ним.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Маркиньос, Эсекьель Барко и&nbsp;Манфред Угальде в&nbsp;матче против &laquo;Краснодара&raquo; (0:3). «Купи «Спартак» Кордобу, мы бы потеряли Угальде! Манфред стоит 25 миллионов евро». Шикунов — о Станковиче и Осинькине

Джон Кордоба
Манфред Угальде
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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