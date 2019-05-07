Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов сообщил "СЭ", что полузащитник самарцев Александр Самедов больше не выйдет на поле в сезоне-2018/19.

34-летний Самедов получил повреждение в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1) и был заменен. Также Шикунов рассказал о состоянии здоровья 26-летнего грузинского полузащитника Джано Ананидзе, который арендован у "Спартака".

- Сегодня в Москве Самедов прошел МРТ, у него повреждение задней поверхности бедра. Александру нужно 20 дней на восстановление. К сожалению, он не сможет принять участие в оставшихся матчах сезона, - сказал Шикунов.

- Каково состояние здоровья Ананидзе?

- У него небольшие проблемы с коленом. Врачи занимаются с Джано, посмотрим, как сложится.

- Есть вероятность, что он сыграет с "Ахматом" в эти выходные?

- И мы, и сам футболист очень надеемся, что он успеет восстановиться к игре с "Ахматом". До матча еще есть три дня.

- Сыграет ли Ананидзе со "Спартаком" в предпоследнем туре?

- В арендном соглашении прописано, что Джано не может играть против "Спартака". То же самое относится и к Артему Тимофееву.

- Клуб не задумывался о том, чтобы сохранить Джано и Тимофеева?

- Об этом пока рано говорить. Сейчас надо сохранить место в чемпионате, а потом уже думать о дальнейшем сотрудничестве.

После 27-ми туров "Крылья Советов" с 28-ю очками находится на 13-м месте, в зоне стыковых матчей. У идущего 12-м "Динамо" - 30 очков. (Иван Торопцев)

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