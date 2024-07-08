Деменко: «Спартаку» нужно брать пример с «Краснодара» в плане работы на трансферном рынке»
Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на новость о том, что москвичи близки к подписанию полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейт».
«Конечно, это очень крупная сумма, если действительно его купят за 14-16 миллионов евро, как говорится в прессе. И это большой риск. Честно сказать, я не знаком с игрой Барко, как и большинство любителей футбола в России, но вряд ли москвичи просто так будут отдавать такие деньги за обычного футболиста. Вероятно, Барко как минимум талантлив, если речь идет о такой сумме. Но я бы посоветовал «Спартаку» брать пример с «Краснодара» на трансферном рынке, ведь «быки» умеют находить качественных футболистов за более скромные деньги. И, кстати, тоже активно ведут поиски именно в Южной Америке», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».
Контракт Барко с «Ривер Плейт» рассчитан до декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
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|0
|0
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
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|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -