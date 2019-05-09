Александр Шикунов: "Крылья" не потянут Кокорина и Мамаева, даже если их ценник упадет в два раза"

"Крылья Советов" не смогут удовлетворить финансовые запросы нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, даже если они снизятся в два раза, заявил "СЭ" директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. На данный момент Кокорин должен освободиться в декабре этого года, а Мамаев – в ноябре.

– "Крылья" готовы взять к себе Кокорина и Мамаева? – вопрос Шикунову.

– У нас нет таких средств, чтобы даже после всего случившегося… (смеется)

– Думаю, их ценник сильно упадет.

– Даже если в два раза упадет, мы не потянем. Наш клуб работает в иных реалиях и цифрах, поэтому у нас другие футболисты играют. (Арман Мкртчян)​

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