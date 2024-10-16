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Самедов о стажировке в «Спартаке»: «Увидел, что у Станковича отличная команда с правильной атмосферой»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о стажировке в московской команде.

«Все проходит отлично! Мне это нужно для получения лицензии. Благодарен тренерскому штабу «Спартака», сделал какие-то выводы, заметки. Не участвовал в тренировочном процессе, смотрел со стороны и общался — делал все, что необходимо для учебы. Работа Станковича? Увидел, что у него отличная команда с правильной атмосферой. Не удалось увидеть полностью тренировочный процесс, но то, что я видел — было интересно. При этом тренере команда будет расти. Мостовой? Связались с ним, узнал, как у него со здоровьем», — сказал Самедов «СЭ».

Александр Самедов, проходящий обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, прошел стажировку в московском клубе.

40-летний Самедов на сегодняшний день занимает должность селекционера воронежского «Факела». Он известен по выступлениям за «Спартак» (2002-2005, 2017-2018), а также за московские «Локомотив», «Динамо», ФК «Москва» и самарские «Крылья Советов».

Александр Самедов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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