Александр Новиков: «Мыслим с Кириллом одинаково. Всегда готов помочь ему советом»

Отец главного тренера «Динамо» Кирилла Новикова Александр, который в четверг вошел в тренерский штаб москвичей, поделился впечатлениями о возвращении в команду.

«С утра перед подписанием контракта успел побывать на базе в Новогорске, встретил знакомые лица, — приводит слова Новикова-старшего пресс-служба «Динамо». — Ощущение, что вернулся домой. В «Динамо» все родное, рад вновь оказаться здесь. Я вырос в «Динамо», являюсь воспитанником этого прославленного клуба. В 17 лет начал играть за дубль. А в 20 лет дебютировал за основу. Смело могу сказать, что «Динамо» — моя жизнь.

Когда поступило приглашение от Кирилла, сразу ответил согласием. Кирилл — самостоятельный тренер, хорошо разбирается в футболе, настало время, чтобы он начал работать в Премьер-Лиге. Мы понимаем друг друга с полуслова, мыслим одинаково. При необходимости всегда готов помочь ему советом.

В «Динамо» хороший состав, много талантливой молодежи, с которыми мне довелось поработать еще в Академии имени Льва Яшина. Плюс красивый и уютный стадион. В прошлом году дважды приезжал в Петровский парк — сначала как зритель на матч открытия с тульским «Арсеналом», а затем в качестве тренера «Сочи».

Отец Кирилла Новикова вошел в тренерский штаб «Динамо»