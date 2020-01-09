Отец Кирилла Новикова вошел в тренерский штаб «Динамо»
18:32
Отец Кирилла Новикова Александр вошел в тренерский штаб «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Ранее 64-летний специалист работал в «Сочи».
Александр Новиков выступал за «Динамо» с 1975 по 1987. Становился чемпионом СССР-1976 и обладателем (дважды) Кубка СССР (1977, 1984) вместе с командой.
В активе Новикова-старшего три матча за сборную СССР.
Кирилл Новиков является главным тренером «Динамо».
| Александр Новиков вошёл в тренерский штаб основного состава: https://t.co/tweJk7iou5#ДинамоМосква #твоякоманДа #трансферыДинамо pic.twitter.com/mMshQVCjAM
— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 9, 2020
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