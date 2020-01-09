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Отец Кирилла Новикова вошел в тренерский штаб «Динамо»

18:32
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Отец Кирилла Новикова Александр вошел в тренерский штаб «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Ранее 64-летний специалист работал в «Сочи».

Александр Новиков выступал за «Динамо» с 1975 по 1987. Становился чемпионом СССР-1976 и обладателем (дважды) Кубка СССР (1977, 1984) вместе с командой.

В активе Новикова-старшего три матча за сборную СССР.

Кирилл Новиков является главным тренером «Динамо».

| Александр Новиков вошёл в тренерский штаб основного состава: https://t.co/tweJk7iou5#ДинамоМосква #твоякоманДа #трансферыДинамо pic.twitter.com/mMshQVCjAM

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14976

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