Отец Кирилла Новикова вошел в тренерский штаб «Динамо»

Отец Кирилла Новикова Александр вошел в тренерский штаб «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Ранее 64-летний специалист работал в «Сочи».

Александр Новиков выступал за «Динамо» с 1975 по 1987. Становился чемпионом СССР-1976 и обладателем (дважды) Кубка СССР (1977, 1984) вместе с командой.

В активе Новикова-старшего три матча за сборную СССР.

Кирилл Новиков является главным тренером «Динамо».

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