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Мостовой — о конфликте с Шалимовым: «Я старался поддерживать хорошие отношения»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что у него нет конфликта с бывшим одноклубником по «Спартаку» Игорем Шалимовым.

«У меня ни с кем нет войны, я со всеми старался поддерживать хорошие отношения. Кому-то это может не нравится, так что я к этому спокойно отношусь. Это неприятно, да, но все люди разные и что я могу сделать? Я знаю недостатки многих людей, но не хочу об этом говорить, потому что делать это напоказ нельзя», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Шалимов и Мостовой выступали вместе за «Спартак» с 1987 по 1991 год.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-o-shalimove-u-menya-ni-s-kem-net-voiny-so-vsemi-staralsya-podderzhivat-khoroshie-otnosheniya-217641/
Александр Мостовой
Игорь Шалимов
ФК Спартак (Москва)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
3.03 00:00
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