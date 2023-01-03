Мостовой рассказал о жизни с Черчесовым на базе «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой рассказал о том, с чем он столкнулся, когда жил с экс-вратарем красно-белых Станиславом Черчесовым в одной комнате.

«Черчесов был очень дисциплинированным. У него нельзя было шуметь и громко разговаривать, поэтому соблюдали тишину. Стас отличался от других своей прямолинейностью, дисциплинированностью и некоторой жесткостью. Со Стасом особо никто не любил общаться, потому что понимали, что он своеобразный человек. Но от него мы и увидели, что такое профессионализм. У него было все по часам, везде чисто, все сложено. Если надо спать, то надо спать», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Черчесов и Мостовой выступали за «Спартак» с 1987 по 1991 год. В 1987 и 1988 оба игрока становились чемпионами СССР.