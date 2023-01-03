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Сегодня, 13:30

Мостовой рассказал о жизни с Черчесовым на базе «Спартака»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой рассказал о том, с чем он столкнулся, когда жил с экс-вратарем красно-белых Станиславом Черчесовым в одной комнате.

«Черчесов был очень дисциплинированным. У него нельзя было шуметь и громко разговаривать, поэтому соблюдали тишину. Стас отличался от других своей прямолинейностью, дисциплинированностью и некоторой жесткостью. Со Стасом особо никто не любил общаться, потому что понимали, что он своеобразный человек. Но от него мы и увидели, что такое профессионализм. У него было все по часам, везде чисто, все сложено. Если надо спать, то надо спать», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Черчесов и Мостовой выступали за «Спартак» с 1987 по 1991 год. В 1987 и 1988 оба игрока становились чемпионами СССР.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-o-zhizni-s-cherchesovym-na-baze-spartaka-u-nego-bylo-vsyo-po-chasam-vezde-chisto-vsyo-slozheno-217634/
Александр Мостовой
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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Спартак

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