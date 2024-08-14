Мостовой: «Спартак» тратит не меньше «Зенита», а результатов нет»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой сравнил траты красно-белых и «Зенита».

«Гегемония «Зенита» уже воспринимается как норма. Это плоды большой работы, которую проделали сине-бело-голубые в последние годы. В «Зенит» покупают хороших игроков за адекватные деньги, а некоторых еще потом и продают дороже, чем купили. «Спартак», например, тратит не меньше «Зенита», а результатов нет. Хотя финансовые возможности у этих двух клубов приблизительно одинаковые», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков после четырех туров. От лидирующего «Зенита» красно-белые отстают на 5 м очков.