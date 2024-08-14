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Судейство

Сегодня, 18:18

Сухина — об Орсато в ЭСК РФС: «Его влияние будет минимальным»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший арбитр Станислав Сухина прокомментировал «СЭ» приглашение Даниэле Орсато в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

«ЭСК оценивает игровые моменты. Люди, которые там работают не касаются развития и обучения судей. У нас есть арбитры из Турции, Аргентины и Узбекистана. Кроме того, что они члены ЭСК, мы что-нибудь про них слышали? Орсато будет давать свою оценку игровым эпизодам. На этом его функции закончатся. Его влияние будет минимальным», — сказал Сухина «СЭ».

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. 48-летний итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 года, и на чемпионате мира 2022-го. Также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.

Даниэле Орсато
Станислав Сухина
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