Сухина — об Орсато в ЭСК РФС: «Его влияние будет минимальным»

Бывший арбитр Станислав Сухина прокомментировал «СЭ» приглашение Даниэле Орсато в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

«ЭСК оценивает игровые моменты. Люди, которые там работают не касаются развития и обучения судей. У нас есть арбитры из Турции, Аргентины и Узбекистана. Кроме того, что они члены ЭСК, мы что-нибудь про них слышали? Орсато будет давать свою оценку игровым эпизодам. На этом его функции закончатся. Его влияние будет минимальным», — сказал Сухина «СЭ».

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. 48-летний итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 года, и на чемпионате мира 2022-го. Также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.