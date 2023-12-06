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Сегодня, 14:02

Агент Бьеля подтвердил интерес «Краснодара» к игроку «Олимпиакоса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Томеу Риуторд, представляющий интересы полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля, отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к его клиенту.

«Интерес «Краснодара»? Могу сказать, что Пеп был близок к переходу в «Краснодар» еще летом. Посмотрим, что будет зимой», — цитирует Бьеля «РБ Спорт».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Краснодар» рассматривает 27-летнего испанца в качестве возможного усиления в зимнее трансферное окно.

Бьель выступает за «Олимпиакос» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Краснодар
ФК Олимпиакос (Пирей)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
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 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
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