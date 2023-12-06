Агент Бьеля подтвердил интерес «Краснодара» к игроку «Олимпиакоса»

Агент Томеу Риуторд, представляющий интересы полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля, отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к его клиенту.

«Интерес «Краснодара»? Могу сказать, что Пеп был близок к переходу в «Краснодар» еще летом. Посмотрим, что будет зимой», — цитирует Бьеля «РБ Спорт».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Краснодар» рассматривает 27-летнего испанца в качестве возможного усиления в зимнее трансферное окно.

Бьель выступает за «Олимпиакос» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года.