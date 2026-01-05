Колосков считает преждевременным сравнение Карседо с Каррерой

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что сравнение главного тренера испанца Хуана Карседо с бывшим наставником «Спартака» итальянцем Массимо Каррерой преждевременны.

«Все тренеры самобытны, их можно сравнивать только по результату, например, Юрия Морозова и Валерия Лобановского. Если он [Карседо] добьется чемпионства, как Каррера, то можно будет так говорить, что сработал, как он. Хотя Каррера после «Спартака» больше нигде себя не нашел, такое мимолетное достижение. Тренерская специфика оригинальна, сравнения можно будет проводить только после результатов»,— цитирует Колоскова ТАСС.

Каррера в 2016 году был помощником главного тренера «Спартака», затем без опыта работы главным тренером в 2017 году выиграл чемпионат России.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо новым главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанцем действует до лета 2028 года.

Предыдущим местом работы Карседо был кипрский «Пафос». Специалист работал в клубе с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Также вместе с «Пафосом» испанец выигрывал чемпионат и Кубок Кипра. Карседо объявил об уходе из «Пафоса» в воскресенье, 4 января.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери, который возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.

Испанец входил в штаб Эмери с 2006 по 2019 год, за время работы с ним он трижды подряд выигрывал Лигу Европы с «Севильей», дважды становился обладателем Кубка французской лиги, Кубка и Суперкубка Франции с «ПСЖ» и один раз выиграл чемпионат Франции с парижанами. Помимо «Спартака», «ПСЖ» и «Севильи» Карседо был ассистентом Эмери в «Альмерии», «Валенсии» и «Арсенале».