Мостовой — об игре Максименко: «К нему у меня вопросов нет»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил игру вратаря «Спартака» Александра Максименко в текущем сезоне.

«Во многих мячах не вижу его вины вообще. У нас бывают восторгаются, когда три игры команда всухую сыграла: «Как здорово! Опять всухую матч!» А я смотрю статистику: три удара — и все выше ворот. Даже если брать игру с «Акроном», во всех голах нет его вины. С «Динамо», может, один мог вытащить максимум. К Максименко у меня вопросов нет», — сказал Мостовой «СЭ».

В текущем сезоне Максименко провел 21 игру за «Спартак», в которых пропустил 33 мяча и провел 5 матчей на ноль.

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