Кузьмичев: «Переход Баринова в ЦСКА пойдет на пользу всем»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил игру железнодорожников без Дмитрия Баринова, который зимой перешел в ЦСКА.

— Страдает ли игра «Локо» от ухода Баринова в ЦСКА?

— Давайте оценим эту историю на более длинной дистанции. С одной стороны, «Локо» пока никому не проиграл весной, чего не скажешь о том же ЦСКА. Разгром от «Динамо» и вовсе получился болезненным...

Поживем — увидим. Но мне думается, уход Баринова всем сторонам пойдет на пользу. «Локо» сможет дать шанс молодым ребятам на этой позиции — тому же Дане Годяеву. А Баринов получит новый вызов, новые эмоции.

— Пока складывается впечатление, что Баринов не усилил ЦСКА.

— Он все-таки не плеймейкер, не центральный нападающий, от которых ждут голов и передач. Его основная задача — разрушение, отбор. Да, армейцы многовато пропустили в дерби с бело-голубыми. Но глобальные выводы делать рано. Сказалось удаление Лусиано. Хотя даже в меньшинстве, до счета 1:3, ЦСКА смотрелся весьма неплохо. Где-то, наверное, замены Челестини себя не до конца оправдали. Молодые ребята в игру, как мне кажется, не попали. Так что, на мой взгляд, все у Баринова в ЦСКА сложится нормально. Просто сейчас такой период, который надо перетерпеть.