Мостовой о главном тренере «Оренбурга»: «Тем, кто всю жизнь играл, опыт и время не нужны? У меня опыта больше, чем людей на стадионе!»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о новом главном тренере «Оренбурга» Ильдаре Ахметзянове.

«У «Оренбурга» новый главный тренер, но никто его не знает. Вроде, футбольный, играл. Комментаторы говорят, что ему надо набраться опыта, ему нужно время. Подождите! Тем, кто всю жизнь играл, не надо давать опыта и времени? А тем, кто меняются каждый месяц нужно давать время и опыт? Слишковичу не нужно было давать? А до него и еще пять человек было. Но эти фразы об опыте меня смешат. Иной раз спрашивают, почему вам, Александр Мостовой, не дают тренировать? Отвечаю, что у меня опыта нет (смеется). У меня опыта больше, чем людей на стадион ходит!» — сказал Мостовой «СЭ».

5 октября «Оренбург» объявил об отставке с поста главного тренера 42-летнего боснийца Владимира Слишковича, который руководил командой с октября 2024 года.

10 октября «Оренбург» объявил о назначении Ахметзянова на пост главного тренера.