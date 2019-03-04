Александр Мейтин: "С точки зрения безопасности матч на новом стадионе "Динамо" не вызывал вопросов"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал перенос дерби "Спартака" и "Динамо" на "Арену Химки" в связи с неготовностью газона на стадионе бело-голубых.

– Мы еще в рамках сертификации были неоднократно на этом стадионе, это современное комфортабельное сооружение. Там есть все системы безопасности. Есть сложности с входными группами, но они решаются. Эти проблемы возникли в связи с переносом расположения болельщиков "Динамо" из одного места в другое. Мы будем разделять потоки с помощью мобильных сооружений.

– Организация безопасности на новом стадионе могла помешать проведению дерби?

– Нет. Искренне говорю, что мы готовились к матчу именно на стадионе "Динамо". И город, и коллеги из полиции. К сожалению проблема с полем не позволила провести матч на этом стадионе, и он пройдет в Химках. Да, это сложный матч, самый сложный для "Динамо". Историческое дерби, старее даже чем ЦСКА и "Динамо".

– Вопрос по "Спартаку" и закрытой трибуне на матч с "Краснодаром". Есть ли смысл закрывать трибуну, если сейчас есть возможность идентифицировать каждого болельщика, нарушающего?

– Существует закон, по которому КДК РФС принимает решение. И я как чиновник должен выполнять этот закон.

– Можно ли инициировать его изменение?

– Наверное, можно подумать, как это сделать. Но практика УЕФА и ФИФА говорит об обратном. Если на стадионе происходят такие события, как на "Спартаке", то трибуна закрывается. Возможно, надо подумать.

– С введением паспорта болельщика шансы увеличатся?

– Думаю, да. (Александр Рогулев)