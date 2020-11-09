Александр Медведев: «Выйти из этой ситуации может только сам Дзюба, проявив характер»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что форвард команды Артем Дзюба должен сделать, чтобы преодолеть скандал с интимным видео.

«Футболист Артем Дзюба попал в сложную ситуацию — личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения, — цитирует Медведева ТАСС. — Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.

Теперь все зависит от самого Артема — выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол».

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.