Александр Медведев: «У «Зенита» нет другой цели, кроме побед без судейских ошибок»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу действий арбитров в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала» (1:1). РФС признал, что гол Артема Дзюбы на 4-й минуте засчитан ошибочно.

— Надеюсь, в дальнейшем наши судьи будут работать более профессионально, без ошибок, потому что у «Зенита» нет никакой другой цели, кроме побед без судейских ошибок, — сказал Медведев в интервью «СЭ». (Сергей Федоров)