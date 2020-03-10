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Александр Медведев: «Пока падение рубля хоть и чувствительное, но не драматическое для «Зенита»

14:39

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о влиянии падения рубля на клуб.

— У нас часть доходов в евро, она связана с выступлением в Лиге чемпионов и с реализацией игроков, доходы от спонсоров у нас в рублях, и такая корзина позволяет нам выполнять все обязательства, — приводит слова Медведева ТАСС. — Пока падение хоть и чувствительное, но не драматическое, но надо посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7935363

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