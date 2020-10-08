Александр Ломовицкий: «С Тедеско ни разу не виделся. Всех, кто вернулся из аренды, отправили во вторую команду по СМС»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, выступающий за тульский «Арсенал» на правах аренды, рассказал об отношениях с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.

— Вы вернулись в «Спартак», и что случилось?

— Сначала повисла пауза примерно на неделю, — приводит Sportbox слова Ломовицкого. — Говорил с агентом о возможном продолжении карьеры. Сказал, что хочу тренироваться с основой и доказать, что готов к конкуренции. Но за день до первой тренировки с основой мне пришло сообщение от начальника команды, что меня перевели в «Спартак-2». Начал тренироваться там и ждал разговора с руководством.

— Думали о расторжении контракта или рассматривали только аренду?

— Мне было интересно услышать позицию клуба. В итоге Шамиль Газизов сказал, что на мой счет есть решение главного тренера. Он на меня не рассчитывает.

— Я так понял, вы даже ни разу не встретились с Тедеско?

— Всё верно! Я с 9 лет в «Спартаке», пока был в Туле, многое для себя понял. Когда находишься в «Спартаке», всё ценишь и понимаешь. Знаешь историю, осознаешь, что надо дорожить местом. А когда уходишь в аренду и смотришь со стороны на команду... У меня очень сильно всё поменялось в голове. Со стороны и правда виднее. Приходит осознание, насколько «Спартак» великий клуб, в котором свое место надо выгрызать потом и кровью. Понял, что год назад потерял место в основе только по своей вине. Хотел доказать, что изменился. Стал злее, понял, что такое «Спартак», стал больше ценить, что являюсь его частью. Задал Газизову вопрос, почему тренер хотя бы не посмотрел меня на тренировках. Ответ был: «Это решение главного тренера».

— Кононов давал шанс, а Тедеско, получается, нет?

— Шанс обычно дают в матче, а тут я даже не виделся с немецким специалистом. Не провел ни одной тренировки. Так было со всеми ребятами, кто вернулся из аренды. Всех отправили во вторую команду по смс.

Ломовицкий начал сезон-2020/21 в аренде в «Химках», где провел 8 матчей и забил 2 мяча. Позднее хавбек покинул подмосковную команду и ушел в аренду в «Арсенал», где уже выступал в сезоне-2019/20. Игрок принял участие в 1 матче тульской команды в текущем сезоне и не отличился результативными действиями.