Александр Ломовицкий: "Не хочу особо ничего говорить, хочу все доказать на деле"

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий, перешедший на правах аренды в "Арсенал", отметил, что постарается проявить себя максимальным образом.

– Это новый вызов для меня, новый этап в моей карьере, – приводит слова Ломовицкого пресс-служба клуба. – Хочу проявить себя здесь с самой лучшей стороны. Постараюсь быть максимально полезным для команды. Насколько я знаю, здесь хорошая атмосфера, хороший стадион. Люди всегда приходят на футбол. Здесь очень хороший коллектив. Постараюсь со всеми быстро познакомиться.

– Что Бакаев рассказал о Туле?

– Сказал, что город хороший, условия неплохие, команда играющая, коллектив хороший. У меня были другие варианты. Я спросил его, он посоветовал мне приехать сюда.

– Какие цели на сезон?

– Не хочу особо ничего говорить, хочу все доказать на деле.