Кокорин оценил игру «Сочи» — «Спартак» в перерыве матча
11 июля 2020, 21:35
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин оценил игру команды в первом тайме матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:0, перерыв).
— На восстановление мало времени было, — сказал Кокорин в эфире «Матч Премьер». — Хороший соперник играет в атаку. Мы забили быстрый гол, а потом чуток подсели. Может, психологически... стали отходить к своим воротам.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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