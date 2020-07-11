РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кокорин оценил игру «Сочи» — «Спартак» в перерыве матча

11 июля 2020, 21:35
Теги:

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин оценил игру команды в первом тайме матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:0, перерыв).

— На восстановление мало времени было, — сказал Кокорин в эфире «Матч Премьер». — Хороший соперник играет в атаку. Мы забили быстрый гол, а потом чуток подсели. Может, психологически... стали отходить к своим воротам.

Сочи — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир