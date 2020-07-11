Нападающий «Сочи» Александр Кокорин оценил игру команды в первом тайме матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:0, перерыв).

— На восстановление мало времени было, — сказал Кокорин в эфире «Матч Премьер». — Хороший соперник играет в атаку. Мы забили быстрый гол, а потом чуток подсели. Может, психологически... стали отходить к своим воротам.