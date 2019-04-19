Александр Кокорин на суде уточнил у управляющего кафе подробности конфликта с Паком

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, управляющий директор кафе "Кофемания" на улице Большая Никитская Дмитрий Грачев во время слушания по существу в Пресненском суде Москвы ответил на вопросы нападающего "Зенита".

– Помните, во что мы одеты были?

– Нет, не помню.

– Меня интересует момент, когда мы выходили. Насколько я помню, мы говорили с вами. Может помните, у нас было рукопожатие?

– Про рукопожатие не помню. Помню, что мы говорили: давайте, выходите.

– Как мы выходили? Вы помните наш разговор с Паком, мы долго с ним стояли разговаривали, это очень важно.

– Нет, не помню. (Александр Рогулев)