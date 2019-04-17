Александр Кокорин: "На пальцах посчитал, сколько заняла речь прокурора. Это 37 секунд!"

В среду, 17 апреля, в Мосгорсуде проходит заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Форвард "Зенита" остался недоволен короткой речью прокурора.

– На пальцах посчитал, сколько заняла речь прокурора. Это 37 секунд! 37! Понятно, что подставить можно каждого, отправить на это дело... Вон, охранник стоит у двери, он тоже можно выступить. Хочу каждому сказать. Можно работу потерять, но главное себя не потерять. Главное, придя вечером домой относится к себе так, что этот день провел достойно. Надеюсь, что прокурор, придя домой, будет доволен. Наверное, он к этому шел по карьерной лестнице.

– Ровно секунд 30 речь прокурора. Эти слова звучат без доказательной базы, – высказался Павел Мамаев.

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