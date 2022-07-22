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Чалов сравнил уровень чемпионата России и Швейцарии

Севастиан Терлецкий
,  
Леонид Волотко
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил уровень чемпионата России и Швейцарии.

— После того, как я съездил в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть. Это очень классный опыт! Там особая атмосфера, я очень многому там научился и узнал много нового. Начиная с бытовых вещей — там немного другой мир. Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской. Но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку.

— Что делал в Швейцарии в свободное время?

— Когда были выходные, мы ездили по стране. Посещали разные озера, которые смотрели во всяких YouTube-каналах о путешествиях. Когда смотришь все на видео, думаешь: ну, это просто красивая картинка... Но вживую все оказывается гораздо круче! Очень классные виды, я был в шоке.

Федор Чалов. «Остался бы в Европе, если бы ЦСКА отпустил». Первое интервью Чалова после возвращения в Россию

Федор Чалов
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
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Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
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Крылья Советов

 1
Александр Долгов

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Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

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Спартак

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Нижний Новгород

 1 0 0
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