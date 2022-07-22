Чалов сравнил уровень чемпионата России и Швейцарии

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил уровень чемпионата России и Швейцарии.

— После того, как я съездил в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть. Это очень классный опыт! Там особая атмосфера, я очень многому там научился и узнал много нового. Начиная с бытовых вещей — там немного другой мир. Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской. Но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку.

— Что делал в Швейцарии в свободное время?

— Когда были выходные, мы ездили по стране. Посещали разные озера, которые смотрели во всяких YouTube-каналах о путешествиях. Когда смотришь все на видео, думаешь: ну, это просто красивая картинка... Но вживую все оказывается гораздо круче! Очень классные виды, я был в шоке.