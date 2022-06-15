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Кержаков: «Я не буду главным тренером «Нижнего Новгорода». Они выбрали другого специалиста»

Кержаков сообщил, что не будет главным тренером «Нижнего Новгорода»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал корреспонденту «СЭ» ситуацию со своим будущем. Ранее в СМИ сообщалось, что 39-летний российский специалист покинет свой пост в команде.

«Не продлевать контракт со мной было решением руководства. Я точно не буду главным тренером «Нижнего Новгорода». Они выбрали другого специалиста и сказали мне об этом», — сказал Кержаков «СЭ».

В минувшем сезоне-2021/22 «Нижний Новгород» с Кержаковым занял 11-е место с 33 очками в РПЛ.

Ранее «РБ Спорт» утверждал, что главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов с большой долей вероятности возглавит нижегородский клуб.

Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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21.05 17:00
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П
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Краснодар

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