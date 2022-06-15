Кержаков: «Я не буду главным тренером «Нижнего Новгорода». Они выбрали другого специалиста»

Кержаков сообщил, что не будет главным тренером «Нижнего Новгорода»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал корреспонденту «СЭ» ситуацию со своим будущем. Ранее в СМИ сообщалось, что 39-летний российский специалист покинет свой пост в команде.

«Не продлевать контракт со мной было решением руководства. Я точно не буду главным тренером «Нижнего Новгорода». Они выбрали другого специалиста и сказали мне об этом», — сказал Кержаков «СЭ».

В минувшем сезоне-2021/22 «Нижний Новгород» с Кержаковым занял 11-е место с 33 очками в РПЛ.

Ранее «РБ Спорт» утверждал, что главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов с большой долей вероятности возглавит нижегородский клуб.