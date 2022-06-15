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Названы вероятные причины ухода Александра Кержакова из «Нижнего Новгорода»

Metaratings: Кержаков ушел из «Нижнего Новгорода» из-за конфликта с руководством
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Названы вероятные причины ухода Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

Как сообщает Metaratings.ru, генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов давно планировал расстаться с 39-летним специалистом из-за разных взглядов на развитие клуба, а также из-за манера общения и поведения тренера в последние месяцы.

Отмечается, что по мнению Измайлова у Кержакова не сложился контакт с командой. Тренировочную работу при этом вели в основном его помощники.

В прошедшем сезоне «Нижний Новгород» занял 11-е место в чемпионате России.

Источник: https://metaratings.ru/news/prichina-veroyatnogo-ukhoda-kerzhakova-iz-pari-nn-konflikt-s-rukovodstvom-kluba-1290073/
Александр Кержаков
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