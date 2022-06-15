Геннадий Орлов: «Бакаев вообще не играет в защите»

Известный комментатор Геннадий Орлов не знает, сможет ли полузащитник Зелимхан Бакаев заиграть в «Зените».

— С одной стороны, зачем «Зениту» отказываться от такого футболиста, если он приходит еще и свободным агентом? Почему ему не дать шанс?

Но с другой, у меня пока нет уверенности, что он заиграет в питерской команде. Явных козырей Бакаева я в «Спартаке» не увидел. По разным причинам он не смог там себя проявить в полной мере. Безусловно, он активен, лезет в атаку, передерживает мяч, как, кстати, все бразильцы. Но у зенитовских бразильцев, в отличие от экс-спартаковца, эта лишняя возня с мячом часто заканчивается взятием ворот. КПД явно выше.

То есть Бакаеву нужно будет поменяться, подстроиться под другую модель игры. Но раз Семак дал добро на такой трансфер, значит, он в нем что-то видит.

По большому счету, я не знаю толком потенциала Зелимхана. Бросается в глаза, что в обороне он вообще не играет! Это и настораживает. Азмун и Дзюба тоже не принимали участия в оборонительных действиях. Сейчас их обоих нет в «Зените», и команда играет быстрее. Почему Сердар не проходит в состав «Байера»? Его футбол немного устарел. Он не отрабатывает назад со страшной силой! Надо быть эффективным не только в завершающей стадии, но и в отборе.