Геннадий Орлов: «Бакаев вообще не играет в защите»
Известный комментатор Геннадий Орлов не знает, сможет ли полузащитник Зелимхан Бакаев заиграть в «Зените».
— С одной стороны, зачем «Зениту» отказываться от такого футболиста, если он приходит еще и свободным агентом? Почему ему не дать шанс?
Но с другой, у меня пока нет уверенности, что он заиграет в питерской команде. Явных козырей Бакаева я в «Спартаке» не увидел. По разным причинам он не смог там себя проявить в полной мере. Безусловно, он активен, лезет в атаку, передерживает мяч, как, кстати, все бразильцы. Но у зенитовских бразильцев, в отличие от экс-спартаковца, эта лишняя возня с мячом часто заканчивается взятием ворот. КПД явно выше.
То есть Бакаеву нужно будет поменяться, подстроиться под другую модель игры. Но раз Семак дал добро на такой трансфер, значит, он в нем что-то видит.
По большому счету, я не знаю толком потенциала Зелимхана. Бросается в глаза, что в обороне он вообще не играет! Это и настораживает. Азмун и Дзюба тоже не принимали участия в оборонительных действиях. Сейчас их обоих нет в «Зените», и команда играет быстрее. Почему Сердар не проходит в состав «Байера»? Его футбол немного устарел. Он не отрабатывает назад со страшной силой! Надо быть эффективным не только в завершающей стадии, но и в отборе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0