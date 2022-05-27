Галактионов может сменить Кержакова на посту главного тренера «Нижнего Новгорода»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов с большой долей вероятности возглавит «Нижний Новгород», утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, 38-летний российский специалист при определенных условиях может совмещать посты в сборной и клубе.

«В ближайшее время РФС сделает заявление о моем ближайшем будущем», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

На данный момент главным тренером «Нижнего Новгорода» является Александр Кержаков. Под его руководством команда заняла 11-е место с 33 очками в своем дебютном сезоне в РПЛ.

Галактионов ранее тренировал «Ахмат» с 2017-го по 2018 год.