Александр Кержаков: «Готов рассматривать любые предложения»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможности возглавить команду в ближайший месяц.

«Возглавить команду в ближайший месяц? Не думаю, что этот вопрос ко мне. Я не могу отвечать за другие команды. Пока переговоров нет. Конечно, я неоднократно говорил о желании продолжить работу. Предпочтение РПЛ или ФНЛ? Я готов рассматривать любые предложения», — сказал Кержаков «СЭ».

Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Команда под его руководством заняла 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22 с 33 очками в 30 матчах.

16 июня нижегородский клуб объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба. Его место занял Михаил Галактионов, который будет совмещать работу в команде и в молодежной сборной России.