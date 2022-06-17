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Точилин о новом тренере «Динамо»: «Не удивило, что снова назначили иностранца»

Точилин оценил приход нового иностранца на пост главного тренера в «Динамо»
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин отреагировал на новость о приходе на пост главного тренера команды серба Славиши Йокановича.

«Не удивило, что снова назначили иностранца, — сказал Точилин ТАСС. — А что касается оценки, когда сезон начнется, тогда уже можно будет — пока оценивать нечего. Пока нет никаких ожиданий, потому что команда только на следующей неделе выйдет из отпуска. Надо будет смотреть, какой будет состав — какие будут приобретения и потери. Не вижу смысла оценивать сейчас, потому что все начинается с нуля».

«Динамо» 17 июня объявило о назначении 53-летнего Йокановича главным тренером команды. На этом посту он сменил немца Сандро Шварца.

Контракт между бело-голубыми и сербским специалистом рассчитан на один год с возможностью продления на сезоны-2023/24 и 2024/25 в случае достижения определенных результатов.

Источник: https://tass.ru/sport/14959473
Александр Точилин
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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