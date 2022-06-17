Милан Гайич о переходе в ЦСКА: «Я принял решение очень быстро»

Новичок ЦСКА Милан Гайич поделился эмоциями после подписания контракт с московским клубом.

«Пару недель назад я узнал, что ЦСКА заинтересован во мне, поэтому мне не пришлось долго раздумывать. Я принял решение очень быстро. Я очень благодарен за приглашение и счастлив подписать этот контракт.

ЦСКА — большой и известный клуб. Нее только в России, но и у меня в стране. Я слышал много лестного о клубе, так что я счастлив оказаться здесь.

Зоран Тошич и Милош Красич играли здесь. Конечно, они очень известные сербские футболисты. Здесь они вошли в историю. И я уверен, что фанаты их тепло вспоминают. Я попытаюсь связаться с ними и узнать какие-то местные особенности. Лучше узнать команду», — сказал Гайич в интервью клубному каналу.

Соглашение с красно-синими рассчитано до 2025 года. Ранее 26-летний футболист выступал за ОФК, «Бордо» и «Црвену Звезду».