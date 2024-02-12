Кержаков: «На данный момент российские футболисты проигрывают конкуренцию иностранцам»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков в комментарии для «СЭ» сравнил количество легионеров в «Зените» и «Краснодаре».

«Сколько российских футболистов играет в стартовом составе в «Краснодаре»? Я видел игры, в которых было не больше россиян, чем в «Зените». «Краснодар» очень долго пытался декларировать вектор развития на своих воспитанников. Но результата это не принесло, а всем хочется побеждать. К сожалению, на данный момент российские футболисты проигрывают конкуренцию иностранцам», — сказал Кержаков «СЭ».

После 18 туров РПЛ в таблице лидирует «Краснодар» (38 баллов), следом расположился «Зенит» (36 очков), тройку замыкает «Динамо» (32).