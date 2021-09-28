Кобелев: «Перспективы «Ростова» сохранить прописку в РПЛ достаточно высокие»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от выступления «Ростова».

«Играть еще больше 20 туров, все может измениться. И не только «Ростов» внизу, там порядка четырех-пяти команд соседствуют с ростовчанами по турнирной таблице. С учетом того, что «Урал» в понедельник выиграл у «Арсенала» образовалось несколько команд, которые друг от друга в одной победе. Поэтому я бы не стал сейчас никого списывать. Я думаю, что будет ожесточенная борьба за то, чтобы остаться в премьер-лиге. И перспективы «Ростова» сохранить прописку достаточно высокие», — приводит слова Кобелева «Известия».

25 сентября стало известно, что пост главного тренера «Ростова» покинул Юрий Семин. Вместе с ним из клуба ушел его помощник Юрий Батуренко.

После 9 туров РПЛ «Ростов» занимает 15-е место, набрав 6 очков.