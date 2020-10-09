Александр Хацкевич: «Рады, что сейчас у нас команда почти в полном составе»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, как проходит подготовка команды к матчу 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

«Чувствую себя отлично, — приводит слова тренера сайт команды. — Работаю в общей группе (смеется). В первую очередь мы рады, что сейчас у нас команда почти в полном составе. Да, Соломон Кверквелия вызван в сборную Грузии, но все остальные парни в строю. В распоряжении тренерского штаба 20 полевых футболистов. Мы продолжаем регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Тренировки проходят в двухразовом режиме. Наша задача — привести ребят в нужное функциональное состояние и подвести к матчу с «Тамбовом» в полной боевой готовности».

Напоминаем, в 11-м туре «Ротору» на «Волгоград Арене» предстоит встретиться с футбольным клубом «Тамбов».