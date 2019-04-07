11:01 | Футбол — РПЛ

Александр Гришин: "Если Кононову дадут поработать, возможно, результат придет"

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Бывший игрок и тренер ЦСКА Александр Гришин считает, что главному тренеру "Спартака" Олегу Кононову нужно дать время поработать. Накануне красно-белые уступили ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ (0:2).

– За несколько месяцев команду не сделаешь, - сказал Гришин. - Пока "Спартак" в поиске своей игры. Если Кононову дадут спокойно поработать, возможно, результат придет. В то же время не стоит забывать, что это лишь первое поражение "Спартака" в премьер-лиге при Кононове. (Александр Кружков)

Спартак - ЦСКА

Полностью интервью Валерия Гладилина и Александра Гришина

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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