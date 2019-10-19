Александр Григорян: «Надо спросить, не специально ли Ойеволе карточку получил, чтобы игру с «Уралом» пропустить»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян перед матчем чемпионата России с «Уралом» рассказал о том, что дает его команде подготовка к матчам в Саранске, где состоится эта встреча. Также он прокомментировал отсутствие дисквалифицированного защитника Адессойе Ойеволе.

— Не ехали шесть часов на автобусе — так проще, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Григорян. — В прошлую паузу мы тоже в Саранске готовились десять дней. Качественно сыграли с ЦСКА и «Ростовом». Думаю, что и сейчас хорошо подготовились.

Отсутствие Ойеволе? Это никак на структуру игры не повлияет. Но жалко, что он не сыграет. С «Уралом» у него связана большая страница карьеры. Наверняка он очень хотел сыграть в этом матче. Хотя надо спросить его по секрету, может, он нарочно карточку получил в предыдущем матче. Надо подумать.

Кто сыграет вместо Ойеволе? Догадайтесь сами. Таказов? May be.