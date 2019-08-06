Александр Головин: "Один игрок "Монако" почти перешел в РПЛ в это межсезонье"

Полузащитник "Монако" Александр Головин признался, что один из его партнеров по команде мог перейти в российский клуб этим летом.

– Один даже собирался в Россию, – цитирует Головина ТАСС. – Не буду говорить кто, но он почти перешел в РПЛ в это межсезонье. Может, еще перейдет, поэтому не буду говорить кто. Спрашивал про перелеты – я сказал, что по сравнению с Францией долгие, бывает и по четыре часа лететь... Чемпионатом России многие интересуются, но 90 процентов отказывается из-за погоды.

Напомним, что трансферное окно в России закрывается 2 сентября.