Александр Ерохин: «Малком влился в коллектив»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин на пресс-конференции перед матчем 6-го тура РПЛ с «Ахматом» отметил, что Малком адаптировался в команде. Бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» этим летом и дважды вышел на замену в играх чемпионата России.

— «Ахмат» всегда был крепкой командой, они каждый год ставят задачи попасть в еврокубки, — сказал Ерохин. — Ни один из матчей, которые мы с ними проводили, не складывался легко. Так что просто не будет.

Сейчас только старт чемпионата, тяжело делать выводы кто какие места займёт. Уверен, «Спартак» и ЦСКА будут стремиться как можно выше. Так что никого бы не списывал со счетов.

Малком? Про него уже сказано достаточно много. Это быстрый и техничный футболист, который может помочь нам как на поле, так и вне его. Думаю, он влился в коллектив.

Матч «Зенит» — «Ахмат» пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа. Начало — в 19.00. (Дмитрий Зимин)