Александр Егоров: «Заявления «Уфы» в Twitter? Я не знаю, что такое «хэштег»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал заявление «Уфы» в Twitter после домашнего матча 12-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:1). У «Уфы» возникли вопросы по поводу эпизодов на 40-й и 90-й минутах встречи, в которых, по мнению башкирского клуба, следовало назначить пенальти в ворота гостей. Изначально запись сопровождала подпись #ЕгоровУходи, позже она была удалена и опубликована заново с подписью #БезбородовОбъясни.

— Безбородов ошибся, он был обязан назначать пенальти на 93-й минуте. Первый эпизод — нормальная ситуация, пенальти должны быть более очевидны, — сказал Егоров.

— Как отреагируете на публикации «Уфы» в Twitter? Там писали #ЕгоровУходи.

— К сожалению, меня нет в соцсетях, поэтому я не знаю, что такое «хэштег».(Иван Торопцев)