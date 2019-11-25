Александр Егоров: «У меня пока нет информации о комплексной проверке судьи Галимова»
14:04
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что пока не знает об итогах комплексной проверки арбитра Романа Галимова.
— Она еще в процессе, у меня пока нет информации, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)
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