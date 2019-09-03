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Александр Егоров: «Главный судья матча «Уфа» — «Оренбург» получил 5 с плюсом»

15:23
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику со стороны главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева и гендиректора уфимцев Шамиля Газизова в адрес судьи Игоря Панина после матча 8-го тура чемпионата России «Уфа» — «Оренбург» (1:2).

— У нас были неудачные игры, когда нам прилетала справедливая критика, которую мы принимали и говорили, что допускали ошибки. Здесь же хочу сказать: арбитр Игорь Панин проводил 2-ю игру в премьер-лиге и в ходе игры принял ключевые и правильных решения в 3 эпизодах. Инспектор матча оценил работу Игоря высокой оценкой, даже с бонусом, по сути, 5 с плюсом. (Иван Торопцев)

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