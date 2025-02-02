Дюков: «Задача РФС — создать условия для развития футбола во всех его составляющих»

Александр Дюков выступил с речью во время внеочередной конференции РФС.

«Футбол за счет своей популярности, доступности и массовости вносит значительный вклад в национальные цели развития культуры и спорта в стране. В наших планах обеспечить вклад как по количеству занимающихся — до 8 миллионов человек. Так и по уровню удовлетворенности он должен соответствовать по стране. Задача РФС — создать условия для развития футбола во всех его составляющих. Мы должны развивать футбол через повышение эффективности», — сказал Дюков.