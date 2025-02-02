Дюков: «72 процента населения России интересуются футболом. Наша задача — увеличить аудиторию»

Александр Дюков рассказал о задачах Российского футбольного союза (РФС) увеличить количество болельщиков.

«Мы планируем запуск двух новых программ, направленных на повышение эффективности работы с болельщиками. Армия болельщиков — важная составляющая развития футбола. 72 процента населения страны интересуются футболом по данным Mediascope. Нашей задачей должно быть увеличение аудитории», — сказал Дюков.