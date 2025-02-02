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Судейство

Сегодня, 11:59

Каманцев подтвердил завершение карьеры арбитра Турбина

Микеле Антонов
Корреспондент
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Евгений Турбин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил на вопрос о карьеры арбитра Евгения Турбина.

— Евгений написал заявление по собственному желанию. Оно было рассмотрено судейским комитетом. Было принято соотвествующие решение.

— Речи о завершении карьеры не идет?

— Почему? Он написал заявление о завершении карьеры, судейский комитет его рассмотрел. В соотвествии с действующей нормативной базой, решения судейского комитета достаточно для исключения его из списков, поскольку он написал по собственному желанию.

Евгений Турбин. Судья Турбин не уволился, а завершил карьеру

Турбин завершил карьеру в качестве главного судьи летом 2024 года, а с 24 сентября того же года больше не получает назначений в роли видеоарбитра (ВАР и АВАР).

Евгений Турбин
Павел Каманцев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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